24 TV 13 yaşında...

23.01.2020 17:16 - Güncelleme: 23.01.2020 17:16

Programın açılış konuşmasını 13 yıl önce yayın hayatına başladığında ilk anonsu yapan 24 TV Moderatörü Beyza HAKAN yaptı.

Kutlamada konuşma yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat ÇİÇEK; 24 TV’nin kuruluşundan bu yana emeği geçenleri de anarak,

‘’13 yıldır yayındaysak sizlerin yoğun özverisiyle, emeğiyle oldu. 2020 yılı hepimize ve ülkemize güzellikler getirsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

24 TV, “Doğrusunu Öğrenin” sloganı, hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ve yetenekli kadrosu ile gündem oluşturan, milletin sesine kulak veren haber programları ve yaşam programlarının yer aldığı kanal, 2007 yılında karasal, uydu ve dijital platformlarda yayın hayatına başlamıştır.

Bölgesel ve küresel olayların analiz edildiği haber tartışma programları, haber izleyicisine en özel en sıcak haberleri ve canlı bağlantılarla gündemin yoğun haber akışını ekrandan ve internet sitesinden anlık vermektedir.

24 TV haber merkezinin izleyiciye vaadi; toplumun tansiyonunu anlamaya ve doğru aktarmaya çalışan; adil, önyargısız farklı bakış açıları geliştirebilen ve refleksi kuvvetli bir ekiple her an sıcak ve doğru habere ulaşabileceklerini bilmeleri.

Türkiye ve dünyada yer alan gelişmelerin, yoğun gündem ve haber akışının yanı sıra, kadına yönelik; yemek, psikoloji, gençlere ve aileye yönelik; belgesel, tarih, erkeğe yönelik; otomobil ve spor kategorilerinde de yayın yapan geniş yelpazesi ile farklı yaşam programları da izleyici ihtiyacı ve faydasına hizmet etmek için yayın akışında yer almaktadır.

Türkiye’de ki en çok dijital ekranı barındıran ve 360 derece açısı olan stüdyosu ile, Türkçe’yi düzgün, doğru kullanan haber spikerleri ve Televizyon haberciliğinde, görseli, efekti, grafiği, haber içeriği, röportajları, canlı bağlantılarıyla yoğun gündemi 24 TV’den seyredin “Doğrusunu Öğrenin”

TV kanalı ve internet siteleri ile 24 TV; Digiturk 40, DSmart 34, Kablo TV / TeleDünya 47, TiviBu 36. Kanallarda ve Türksat-4A üzerinden izlenebilmektedir.