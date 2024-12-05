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24 TV ekibi Halep sokaklarında

24 TV ekibi rejim karşıtı grupların Esed'den ele geçirdiği Halep'e ulaştı. Halep sokaklarının nabzını tutan 24 TV ekibi Rusya'ya ait savaş uçaklarının tahrip ettiği binaları görüntüledi.

5 Aralık 2024 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
24 TV ekibi Halep sokaklarında
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Suriye'deki silahlı gruplar Halep ve İdlib'de tam kontrolün ardından, Hama'nın kapısına dayandı.

24 TV ekibi, rejim karşıtı silahlı muhalif grupların 8 yıl aradan sonra Esed'den aldığı Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'e ulaştı.

Halep sokaklarının nabzını tutan 24 TV ekibi Rusya'ya ait savaş uçaklarının tahrip ettiği binaları görüntüledi.

24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, Esed ve Rusya'nın saldırı sonucunda ağır yıkıma uğrayan tarihi Osmanlı caminin rejim tarafından söz verilmesine rağmen restorasyonun yapılmadığı bilgisini aktardı.

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