3 Mart 2022 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 13:07

Ukrayna- Rusya savaşında 8'inci gün... 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney, Kiev'de son durumu aktardı.



Kiev'de kuşatmanın 8. gününde hareketlilik sürüyor. Dün gece iki farklı noktaya füze saldırısı gerçekleşti. Bu füze saldırılarından bir tanesi Ukrayna'nın hava savunma sistemleri sayesinde hedefine ulaşamadan imha edildi.

Hançer, " Yerel kaynaklardan aldığımız bilgiye göre füzelerden bir tanesi sivil yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada olan tren garına gerçekleşti. Hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füzenin bir parçası garın ısıtma sistemine isabet etti" dedi.

Diğer füze ise Kiev merkezde askeri birliklerin, kontrol noktasının olduğu başka bir noktaya düştü, Hançer saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşamadıklarını belirtti. Akşam 20.00 saatlerinde şehir merkezinde sirenlerin çaldığı bilgisini paylaşan Hançer, saldırının sesin duyulmasından 15-20 dakika sonra meydana geldiğini ifade etti.

Harkiv merkezinde ve çevresinde de çatışmaların sürdüğünü söyleyen Hançer, sıkı meskun mahal çatışmalarının gerçekleştiğinin altını çizdi. Mariupol'da da durumun farksız olmadığını belirten Hançer Rus medyasında her iki şehrin ele geçirildiğini söylese de direniş karşısında tamamen bir kontrolün sağlanmadığı, bölgede saldırıların karşılıklı olarak sürdüğü bilgisini verdi.