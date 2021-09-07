İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2021 Salı / 30 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3416
  • EURO
    9,8932
  • ALTIN
    485.242
  • BIST100
    1471.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 24 TV Kabil'de... Taliban kontrolünde yaşam nasıl sürüyor?
Güncel

24 TV Kabil'de... Taliban kontrolünde yaşam nasıl sürüyor?

Afganistan'ın başkenti Kabil'de durum ne? Taliban kontrolünde yaşam nasıl sürüyor? Kentteki son gelişmeleri 24 TV muhabiri Adem Hançer aktardı.

HABERİN
VİDEOSU
7 Eylül 2021 Salı 15:30 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 15:34
ABONE OL

Kabil Havalimanı, Pençşir nedeniyle Afganistan'ın hareketli günler yaşadığını belirten 24 TV Muhabiri Adem Hançer, başkentteki protesto gösterilerine dikkat çekti. Hançer, Kabil meydanındaki Pakistan protestolarına Taliban güçlerinin havaya ateş ederek müdahale ettiğini ve kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Protestolarının devam ettiği Kabil'de genel havanın sakin olduğunu da sözlerine ekledi.

Afganistan'da temel ihtiyaç malzemelerinin sınırlı olduğunu belirten Hançer, Katar'dan üçüncü yardım uçağının bugün Kabil havalimanına indiğini söyledi.

Afgan vatandaşlarının yavaş yavaş normal hayatına döndüğüne ifade eden 24 TV muhabiri Hançer, Afganistan'ın en büyük üniversitesi Hamid Karzai Üniversitesi'nde kadın erkek karışık eğitimin başladığını buna ilişkin görüntülerin 24 ekranlarında yayınlanacağını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.