7 Eylül 2021 Salı 15:30 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 15:34

Kabil Havalimanı, Pençşir nedeniyle Afganistan'ın hareketli günler yaşadığını belirten 24 TV Muhabiri Adem Hançer, başkentteki protesto gösterilerine dikkat çekti. Hançer, Kabil meydanındaki Pakistan protestolarına Taliban güçlerinin havaya ateş ederek müdahale ettiğini ve kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Protestolarının devam ettiği Kabil'de genel havanın sakin olduğunu da sözlerine ekledi.

Afganistan'da temel ihtiyaç malzemelerinin sınırlı olduğunu belirten Hançer, Katar'dan üçüncü yardım uçağının bugün Kabil havalimanına indiğini söyledi.

Afgan vatandaşlarının yavaş yavaş normal hayatına döndüğüne ifade eden 24 TV muhabiri Hançer, Afganistan'ın en büyük üniversitesi Hamid Karzai Üniversitesi'nde kadın erkek karışık eğitimin başladığını buna ilişkin görüntülerin 24 ekranlarında yayınlanacağını bildirdi.