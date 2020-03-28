24 TV'den salgına karşı bilinç çağrısı

28 Mart 2020 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:23

24 TV yöneticileri ve sunucuları; yeni koronavirüse karşı alınacak tedbirlere dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırladı. Bu salgını yenebilmek için devletin gücüne ve milletin iradesine ihtiyaç duyulduğu vurgusu yapılarak “Aileniz için, ülkeniz için evde kalın!” çağrısı yaptılar.



24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Haber Müdürü İbrahim Güneş, Moderatörler Ardan Zentürk, Beyza Hakan, Ersoy Dede, Helin Aslan, Kaan Yakuphan ve Muhabir Zuhal Demir yer aldı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, “Bugüne kadar hep ülkemiz ve vatanımız için çalıştık. Sizlere hep doğru haberler verdik. Türkiye bugün büyük bir savaş veriyor. Sadece Türkiye değil, tüm insanlık koronavirüsü yenmeye çalışıyor’’ dedi.

Deneyimli haberci 24 TV Moderatörü Ardan Zentürk’ün etkileyici sözleriyle video sona erdi. “Yaşım gereği yaşam ve meslek nöbetimi evimde sürdürüyorum. Şunu çok iyi biliyorum. #YaşamEveSığar.”

#YaşamEveSığar #EvdeKal

24 TV’de sıkça yayınlanan bu video twitter hesabından da paylaşıldı ve ilgi gördü.

https://twitter.com/yirmidorttv/status/1243493467399098371?s=20

24 TV; her zaman olduğu gibi, sorumlu yayıncılık ilkesiyle yeni koronavirüse karşı bilinçlendirmeye yönelik haber ve programlarına devam etmektedir.

TV kanalı ve internet siteleri ile 24 TV; Digiturk 40, DSmart 34, Kablo TV / TeleDünya 47, TiviBu 36. Kanallarda ve Türksat-4A üzerinden izlenebilmektedir.

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