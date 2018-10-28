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Kocaeli'de 24 yaşındaki genç odasında ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 24 yaşındaki genç, ailesi tarafından odasında ölü bulundu.

  • İHA
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Olay, dün gece Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Alparslan Yılmaz'ın (24) yakınları, sabah odasına girdiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. Ailesi hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları ilk incelemede odada uyuşturucu madde kullanıldığına dair bulgular elde etti. Savcının incelemesinin ardından ölüm sebebinin kesinleşmesi için ceset önce Gebze Mezarlıklar Müdürlüğüne, ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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