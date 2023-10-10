24 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi Aydın'da yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri son günlerde yaptıkları çalışmalarla göz doldurdu. Edinilen bilgiye göre ekipler yaptıkları çalışmalarda; aralarında hırsızlık suçundan 24 yıl cezası olan E.D, yine hırsızlık suçundan 15 yıl cezası olan V.Y, Silahla tehdit suçundan 12 yıl cezası olan U.E, uyuşturucu madde suçundan 10 yıl cezası olan T.G ile birlikte toplam 80 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan uygulamalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek ve toplam 24 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçildi. Öte yandan 1 adet çalıntı motosiklet de bulundu.