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  • 24 yıllık binanın kolonlarında çatlak! Risk gerekçesiyle tahliye edildi
Güncel

24 yıllık binanın kolonlarında çatlak! Risk gerekçesiyle tahliye edildi

Küçükçekmece'de kolonları çatlayan 6 katlı bina, risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
24 yıllık binanın kolonlarında çatlak! Risk gerekçesiyle tahliye edildi
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Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 3. Özgür Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katında 17 Kasım'da kolonların çatlaması üzerine bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin bugün yaptığı inceleme sonucu binanın risk oluşturduğu yönünde rapor tutuldu. Bunun üzerine apartman sakinleri 24 yıllık binadan tahliye edildi.

Apartman sakinlerinden İhsan Güven, binanın risk oluşturduğunu daha önce de yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde 1999'da meydana gelen depremden sonra binada ölçüm yapıldığını, apartmana sağlam raporu verildiğini ifade eden Güven, "17 Kasım Pazar günü sabah kolonların çatladığı haberini aldık. Yetkililere bildirdik. Bugün ölçüm yapıldıktan sonra tahliye edileceği söylendi. Biz de evi boşalttık." dedi.

Apartman sakinleri nakliye araçlarının asansör sistemi aracılığıyla eşyalarını taşımaya başladı.

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