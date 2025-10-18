İSTANBUL 20°C / 14°C
  241 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu duyurdu: 11 projemiz var
Antalya'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bugün Antalya'da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerimizin de yatırım tutarı 196 milyar lira' dedi.

Uraloğlu, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Antalya'ya toplam uzunluğu 35 kilometre olan 25 tünel yapıldığını söyledi.

Kente yaptıkları hizmetlerden bahseden Uraloğlu, "Antalya'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerimizin de yatırım tutarı 196 milyar lira." ifadesini kullandı.

"ASLA HİÇBİR ŞEY İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Uraloğlu, Antalya'ya daha iyisini yapmak istediklerine işaret ederek, "Büyükşehir belediyesiyle el ele işler yaptığımız zaman daha iyisini yaptık. İnşallah gelecekte de yine büyükşehrimizle, ilçe belediyelerimizle siz Antalyamıza daha iyisini yapacağız. Ama o günler gelinceye kadar da asla hiçbir şey ihmal etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Geleceği ön gören, geleceği planlayan bir liderle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdüklerini dile getiren Uraloğlu, ne söyledilerse yaptıklarını, 2028, 2035, 2053 ve 2071'e kadar Türkiye için neler yapılabildiğinin hep beraber görüleceğini söyledi.

Uraloğlu, Karadeniz'in son baharda çok güzel olduğunu belirterek, Trabzon İl Kadın Kollarının organizasyonluğunda Antalya kadın kolları teşkilatını ağırlamak üzere Trabzon'a davet etti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından toplantıya katılanlarla sahneden özçekim yaptı.

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, Uraloğlu'na Antalya'ya özgü kilim hediye etti.

