Bakanlık duyurdu! Yüzlerce PKKlı terörist teslim oldu

2019 yılında toplam 247 terörist ikna edilerek teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda '2019 yılında toplam 247 terörist ikna edilerek teslim oldu' denildi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı: Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.
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