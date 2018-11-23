'25 Aralık darbeye teşebbüs' davasında savunmalar tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada, yaklaşık 3 yıldır süren sanık savunmaları tamamlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklardan Kazım Aksoy, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Fatih Aydın ile başka suçtan tutuklu sanık İsmail Arpacı ve 3 tutuklu sanık da SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri de avukatları temsil etti.

Duruşmada, geçtiğimiz celse savunmasına ara verilen tutuklu sanık Kazım Aksoy'un beyanları alındı. Sanık Aksoy'un savunmasının tamamlanmasıyla davada firari sanıklar hariç tüm sanıkların ifadeleri alınmış oldu.

Sanık savunmalarının ardından tarafların talepleri alındı. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Ercan Taş, Hayrettin Can, Fatih Aydın, Cihan Kasak ve Raif Bektaş'ın, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi ile delil durumuna göre bu hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar Fetullah Gülen, Hüseyin Korkmaz ve Sinan Dursun hakkındaki gıyabi tutukluluk kararının devamına da hükmeden heyet, bu sanıklar hakkındaki iade için düzenlenen evrakların dönüşünün beklenilmesine karar verdi.

Firari sanıklar eski emniyet müdürü Hamza Tosun, Engiz Filiz ve Sinan Sağyalavaç hakkındaki yakalama kararının sürdürülmesine hükmeden heyet, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın savcılığa gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanık sayısını göz önünde bulunduran heyet, sonraki duruşmanın 29 Kasım'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi ve iddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, Hakan Fidan, İsmail Rüştü Cirit ve Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık iki polis hakkında ise ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015'te iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, iki sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı verilmişti. İlk duruşmada 6 Ocak 2016'da yapılmıştı.

Mahkeme heyeti, 2018 yılının Ocak ayında ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan firari sanık Hüseyin Korkmaz hakkında da yokluğunda tutuklama kararı verilmesine hükmetmiş, ayrıca Korkmaz'ın iadesi için ABD'deki adli makamlara gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırlayarak, söz konusu talepnameyi ilgili bakanlığa göndermişti.