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2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

Ankara'da 11 yaşındaki Çakır A.'nın 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden attığı iddia edilen 2,5 aylık kardeşi Çınar A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözetim altına alınan Çakır A., polisteki ifadesinin ardından devlet korumasına alınıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

  • DHA
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Olay, saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. Aytunç ve Tülay A. çiftinin 3 çocuğundan ortancası Çakır A., annesi elini yıkamak için lavaboya gittikten sonra kardeşi Çınar A.'yı 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı. Lavabodan çıktıktan sonra oğlunun elinde Çınar bebeğin battaniyesini gören Tülay A., pencereden dışarı baktığında şoka girdi.
 
 
Bebeğini aşağıda kanlar içinde gören Tülay A., gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar bebek, gelen ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar A., burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olay sonrası gözetim altına alınan Çakır A., polisteki ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Çınar bebeğin cenazesi ise adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.
 
"ARTIK ÜŞÜMEZ, NEFES ALMIYOR ÇÜNKÜ"
 
Aileyi uzun zamandır tanıdığını belirten komşusu Mehmet Sağıroğlu, "Annesi çocuğunu emzirmiş, lavaboya gitmiş. Çıktığında da Çakır'ın elinde battaniyeyi görmüş. 'Çınar üşür oğlum, niye aldın bunu' demiş. Çakır da 'Artık üşümez, nefes almıyor çünkü' demiş. Annesi sonra aşağı bakıyor, çocuğunu görünce feryat figan olmuş. Çakır'ı da, bebeği de ailesini de tanıyorduk. Çakır öyle bir çocuk da değildi aslında. Nasıl bir gaflete düştü bilmiyorum. Sabahtan beri üzüntü içindeyiz. Bizim de 6 aylık bir çocuğumuz var, 'Birlikte büyüyecekler, birlikte oynayacaklar' diyorduk. Kardeşini de seviyordu çocuk, nasıl böyle bir şey oldu? Bilmiyoruz" dedi.

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

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