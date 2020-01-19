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Konya’da 25 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Konya’da 25 ayrı bilişim suçundan aranan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.

IHA19.01.2020  17:41 - Güncelleme: 19.01.2020  17:41

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik çalışmaların ardından telefon dolandırıcılığı yapan A.C. (28) tespit edilerek polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Gözaltına alınan A.C.’nin 24 ayrı bilişim suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. A.C.’ye daha önceden de internet üzerinden kredi kartı bilgilerini kötüye kullanma suçuyla işlem yapıldığı öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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