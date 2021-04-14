İSTANBUL 19°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0853
  • EURO
    9,703
  • ALTIN
    451.314
  • BIST100
    1409.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 25 bin lira değerinde kablo çalan biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli yakalandı
Güncel

25 bin lira değerinde kablo çalan biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de fabrikadan 25 bin lira değerinde kablo çalan 1'i 18 yaşından küçük 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:24
ABONE OL

İlçedeki mermer fabrikasında bulunan bakır kablolar, cuma günü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüphelilerin K.A. (26) ve P.E. (17) olduğu belirledi. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Fabrikadan çalınan kabloların, 25 bin lira değerinde olduğu belirtilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.