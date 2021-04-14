25 bin lira değerinde kablo çalan biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli yakalandı

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:24

İlçedeki mermer fabrikasında bulunan bakır kablolar, cuma günü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüphelilerin K.A. (26) ve P.E. (17) olduğu belirledi. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Fabrikadan çalınan kabloların, 25 bin lira değerinde olduğu belirtilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.