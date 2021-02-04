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  • 25 bin liralık inşaat malzemesi çalan anne-kız jandarma ekiplerince yakalandı
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25 bin liralık inşaat malzemesi çalan anne-kız jandarma ekiplerince yakalandı

Denizli'de şantiyeden 25 bin liralık inşaat malzemesi çalan anne-kız ile bir yakınları jandarma tarafından yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerin 'uyuşturucu', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'iftira' suçlarından toplam 39 kayıtları olduğu ortaya çıktı.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 17:10 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:10
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Honaz ilçesindeki bir inşaata 2 Ocak sabahı minibüs ile gelen 2'si kadın 3 kişi, 25 bin lira değerinde malzeme çaldı. Firma yetkililerinin şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sultan Avgörür (70), kızı Gültaze Avgörür (43) ve Ferhat Dolaşır (35), dün Kocabaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Sultan Avgörür'ün 'hırsızlık', 'uyuşturucu' ve 'kasten yaralama' suçlarından 16, kızı Gültaze Avgörür'ün 'hırsızlık' ve 'yalan ihbar' suçlarından 9, Ferhat Dolaşır'ın da 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'iftira' suçlarından 14 kaydı bulunduğu belirlendi.

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