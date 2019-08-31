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25. dönem POMEM alımı ne zaman yapılacak? PÖH alımı şartları 2019 nelerdir?

25. dönem POMEM alımı ne zaman yapılacak? PÖH alımı şartları 2019 nelerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacak. 25. dönem POMEM alımlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Polis Akademisi Başkanlığı bugünkü Resmi Gazete'de 25. Dönem Pomem Özel Harekat Sınavına Dair Duyuru yayınlandı. Bu duyurunun ardından 25. dönem POMEM alımı ne zaman yapılacak? PÖH alımı şartları 2019 nelerdir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı gerçekleştirilecek. 25. dönem POMEM alımına dair tüm detaylar sizlerle... 
 
25. DÖNEM POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.
 
Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
 

 
PÖH ALIMI ŞARTLARI 2019 NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),
 
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
 
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,
 

 
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı
beyan sunmak,
 
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 
POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?
Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor. 

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