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25 ilde ''KUYU-8'' operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

25 ilde 'KUYU-8' operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

9 Temmuz 2024 Salı 11:20 - Güncelleme:
25 ilde ''KUYU-8'' operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
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