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  • 25 yaşındaki adam kalp ameliyatı sonrası oluşan enfeksiyon yüzünden ikiz kızlarını göremeden öldü
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25 yaşındaki adam kalp ameliyatı sonrası oluşan enfeksiyon yüzünden ikiz kızlarını göremeden öldü

Antalya'da Muhammet Kolak (25) kalp kapakçığı ameliyatı sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Kolak, hamile eşinin 8 Mart'ta sezaryenle dünyaya getireceği ikiz kızlarını göremedi.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 11:15
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Büyükşehir Belediyesi Kaş Hizmet Birimi'nde görev yapan Muhammet Kolak, bir süre önce Antalya'daki bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Ancak Muhammet Kolak, taburcu olduktan sonra tekrar rahatsızlandı. Bu kez yakınları tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Muhammet Kolak, kalp kapakçığında enfeksiyon oluştuğu belirlenerek, tekrar ameliyata alındı. Ameliyattan çıkamayan Muhammet Kolak, yaşamını yitirdi. Kolak, doğum yeri olan Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Göçebeler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir yıldan fazladır evli olan Muhammet Kolak'ın eşi Esranur Kolak'ın hamile olduğu, 8 Mart Pazartesi günü Antalya'da sezaryenle ikiz kızlarını dünyaya getirmeye hazırlandığı belirtildi. Esranur Kolak, eşinin cenazesine katılamazken, Kolak'ın küçük yaştan beri kalp kapakçılarında sorun olduğu öğrenildi.

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