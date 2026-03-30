  • 25 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulunmuştu: En yakını gözaltına alındı
25 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulunmuştu: En yakını gözaltına alındı

Antalya'da yabancı uyruklu sera işçisi kadının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili kocasının da aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 17:01
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu sera işçisi Vahda Ş'nin (25) Kepez ilçesinde ailesiyle yaşadığı müstakil evde göğsünden silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda ölen kadının kocasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölen kadının yakınlarının, ifadelerinde, Vahda Ş'nin intihar ettiği, korktukları için tabancayı sakladıkları iddiasında bulundukları öğrenildi.

Öte yandan Vahda Ş'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadının cenazesinin, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği belirtildi.

Kepez ilçesinde dün 3 çocuk annesi Vahda Ş, Şelale Mahallesi 7509. Sokak'taki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekiplerince arama yapılmıştı.

