İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7813
  • EURO
    9,1716
  • ALTIN
    479.261
  • BIST100
    1160.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 25 yaşındaki Mehmet, kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Güncel

25 yaşındaki Mehmet, kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Aydın'da kaynak yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan adamın yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA06 Ekim 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:07
ABONE OL

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mehmet Can kaynak makinesi ile evin bahçesinde çalışırken kaynak makinesinde elektrik kaçağı meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Can’ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Can burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Can’ın yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.