İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2021 Salı / 9 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4639
  • EURO
    9,9763
  • ALTIN
    485.965
  • BIST100
    1455.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2,5 yaşındaki Zümra'nın sır ölümü! ''İki dakikada kayboldu''
Güncel

2,5 yaşındaki Zümra'nın sır ölümü! ''İki dakikada kayboldu''

Beylikdüzü'nde kaybolan ve yaşadığı apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan 2,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

AA/DHA17 Ağustos 2021 Salı 07:47 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 07:47
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'taki yaşadıkları evin önünde gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt'un ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte kız çocuğunu aramaya başladı. Bir süre sonra yaşadıkları apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan Zümra Nur Şenyurt, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Küçük kız, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuşmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.