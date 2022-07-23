2.5 yıl aradan sonra seferler yeniden başladı

Pandemi nedeniyle Türkiye seferlerini durduran Asiana Havayolları'nın, 2.5 yıl aranın ardından Seul-İstanbul arasındaki ilk tarifeli seferi, gerçekleşti. OZ0551 sefer sayılı Asina Havayolları'nın Boeing 777-200 tipi uçağıyla yapılan ilk uçuşta 285 yolcu yer aldı. Uçak, 16.40 sıralarında İstanbul Havalimanına indi.

SEUL-İSTANBUL HATTINDA HAFTALIK 2 SEFER

İstanbul-Seul seferi öncesi ise bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak üzere check-in adasına gelen yolcular da kontuarda bilet işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa geçti. Seferlerin yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aisana Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hyeoktae Kim, "İki sene 5 aylık aranın ardından tekrar düzenli operasyonlara başlıyoruz. Pandemiden önce haftalık 6 uçuş gerçekleştiriyorduk. Şuan iki olarak başlıyoruz ancak duruma göre artış olacaktır. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.