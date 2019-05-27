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25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş

Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan 21 yaşındaki S.Ç. adlı hamile kadının, aile kararıyla boğularak öldürülüp, ormanlık alana gömüldüğünü ortaya çıkardı. İlişki sonucu hamile kaldığı öne sürülen S.Ç.'nin öldürülmesi ile ilgili babası S.K. (71), halası V.M. (56), eniştesi M.M. (71) ve kuzeni T.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DHA
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Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan S.Ç. dosyasını yeniden açtı. O dönem Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oturan S.Ç. ile ilgili, Yalova Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Arnavutköy ile Kocaeli Karamürsel’de eş zamanlı iki adreste operasyon yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde S.Ç.’nin cinayete kurban gititği ortaya çıktı. 
 
HALASI ÇAĞIRDI, ENİŞTESİ ÖLDÜRDÜ
 
İddiaya göre, evli olan S.Ç., başka birinden hamile kaldı. Baba S.K.’nin azmettirmesiyle halası V.M. temizlik bahanesiyle genç kadını İstanbul Arnavutköy’e çağırdı. S.Ç. eniştesi M.M. tarafından Tayakadın mevkiine gezme bahanesiyle götürülerek boğuldu. Genç kadın, ormanlık alana gömüldü. Cinayet ile ilgili baba S.K., hala V.M., enişte M.M. ve kuzen T.M. tutuklandı.
 
Genç kadının cesedinin ortaya çıkarılabilmesi için Arnavutköy Tayakadın mevkiinde arama çalışması başlatıldı. Kadavra arama köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalar kapsamında kazı çalışmaları da yürütülüyor.

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

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