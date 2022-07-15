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  • 252. ayakkabının sırrı... ''Duyulan gökte kanat yerde ayak sesidir''
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252. ayakkabının sırrı... ''Duyulan gökte kanat yerde ayak sesidir''

15 Temmuz hain darbe girişimini akıllarda tutmak, o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak ortak hafıza oluşturmak için açılan 'Hafıza 15 Temmuz' yeni açıldığı dönemde dinleyen herkesi duygulandıran bir ana da ev sahipliği yaptı. 251 şehidin ayakkabılarının korunduğu 'Şehitlerimizin Ayakkabıları' köşesinde bulunan küçük bir not ve bir çift ayakkabı o gece yaşanan duygunun büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı.

SABAH15 Temmuz 2022 Cuma 10:51 - Güncelleme:
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FETÖ'nün hain darbe girişimine ayna tutan Hafıza 15 Temmuz'un yeni açıldığı dönemlerde; 251 şehidin ayakkabılarının korunduğu "Şehitlerimizin Ayakkabıları" köşesinde küçük bir notla bir çift ayakkabı bulundu. O ayakkabıların hiç bilinmeyen hikâyesini 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç SABAH'a anlattı.

252. AYAKKABI

Hafıza 15 Temmuz'un yeni açıldığı zamanlarda bir gün; ziyarete gelen bir vatandaşın ayakkabısız dışarı çıktığını görmelerinin ardından kapanış öncesi son kontrollerde şehitlerimizin ayakkabıları bölümünde oraya ait olmayan bir çift ayakkabı bulduklarını belirterek, "Ayakkabının yanına gittiğimizde yanında 'Aziz Şehitlerim! Ruhunuz şad olsun. 252. ayakkabıyı her an bu vatan için şehadeti göze almış 80 milyon adına bırakıyorum' notunu bulduk." dedi.

Vatandaşın bıraktığı ayakkabı ve notun muhafazaya alındığını belirten Turunç; Hafıza 15 Temmuz'un ziyaretçileri çok etkileyen, hamasetten uzak naif bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

  • Hafıza 15 Temmuz
  • FETÖ
  • ayakkabı

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