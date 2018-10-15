259 muhtar terör örgütüyle iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevden alındı
İçişleri Bakanlığından, terör örgütüyle iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtarın görevden alındığı bildirildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığı, 259 muhtarın terör örgütleriyle iltisakı veya göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve halihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna istinaden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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