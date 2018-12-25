26 Aralık Afyon’da yarın okullar tatil mi son dakika Afyonkarahisar kar tatili açıklaması

Afyon’da yarın okullar tatil mi sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. 26 Aralık Afyonkarahisar kar tatili ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Afyonkarahisar’da kar tatili var mı? Afyonkarahisar Valiliği MEB son dakika açıklaması geldi mi? Ülke genelinde soğuk hava ve etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. Öğrencilerin zorluk yaşamaması nedeniyle kar tatili haberleri art arda geliyor. Peki, 26 Aralık Afyon’da yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili kararıyla ilgili son bilgiler haberimizde yer alıyor. Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Ankara çevrelerinde akşam saatlerinden sonra Kırıkkale çevreleri ve Konya'nın batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeybatısında 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (26 ARALIK)

İl genelinde tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteroloji, Ankara için de kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.



Ankara'da yoğun kar yağışının artmasıyla birlikte, kentte yaşayan yüz binlerce öğrenci her hangi bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Ankara Valiliğinden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.



ANKARA DONACAK



Ankara'da yoğun kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Ankara'da da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Özellikle Başkent'te perşembe günü gündüz sıcaklığı -7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı ise -11 derece olacak. Ankara'da hafta boyunca sıcaklıklar eksi değerlerde olacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL OLACAK MI?

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da salı günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar şehir merkezinde 4 dereceye, yüksek bölgelerde ise 0 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı.



Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 santimetre, yüksek bölgelerde ise 3-5 santimetre örtü bırakması öngörülüyor.



ŞİDDETLİ YAĞMUR VE YOĞUN TRAFİK



Bu arada İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.



Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.



AKOM'DAN 'KAR' UYARISI



Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.



AKOM yönetiminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor.



Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında bekliyor.



Vatandaşlar hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.





İSTANBULLULAR DİKKAT!



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre İstanbul'da salı günü başlayacak kar yağışı çarşamba günü de etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Kar yağışının perşembe günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN UYARI



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte 8-12 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.



Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kar yağışı beklendiği aktarılan açıklamada, "25 Aralık Salı günü Kayseri, Nevşehir, Sivas parçalı bulutlu, Kırşehir ve Yozgat çevreleri öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar güneyli yönlerden yer yer 30-50 kilometre/saat kuvvetinde esecek." ifadelerine yer verildi.



Çarşamba günü ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sisteminin 27 Aralık Perşembe günü doğuya doğru hareket edeceği, Kayseri ile Sivas çevrelerinde yağışların kar şeklinde beklendiği kaydedildi.



Soğuk ve yağışlı havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU



Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.



Kentte dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı Mahallesi mevkisinde trafik akışı durdu.



Kar küreme araçlarının temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu açma çalışmasına devam ediyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi. Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını anlatan Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok." dedi.



Hava sıcaklığının -1 derece olduğu kentte, kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7



İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı 4



İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16



Bursa: Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı 4



Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu 10



Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16



Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı -1



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu 6