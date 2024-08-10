İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 26 ilde "NARKOÇELİK-31" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-31" operasyonlarında; 1 ton 47 kg uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 91 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde "NARKOÇELİK-31" operasyonları düzenlendi."