Kara Kuvvetleri'ne yapılan FEÖ soruşturmasında 26 kişi hakkın gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
- İHA
Ankara'da ve 13 ilde başlatılan FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapısında 26 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan FETÖ'nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının görevde aktif olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Ankara ve 13 ilde devam ettiği bildirildi.
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