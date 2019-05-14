23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1097
  • 6,8697
  • 255.046
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli operasyonla yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami T. (44), polis tarafından yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Sami T.'nin Bostanlı Mahallesi 1783 Sokak'taki bir dairede olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, ayrıca hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami T.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan Sami T.'nin üzerinden, başka birisi adına ait kendi fotoğrafını yapıştırdığı sürücü belgesi ve kimlik çıktı.
 
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sami T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

9 günde 10 milyonluk hareket

9 günde 10 milyonluk hareket

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

Dünya'nın en derin noktası kabul ediliyor! Bakın dibinden ne çıktı?

Dünya'nın en derin noktası kabul ediliyor! Bakın dibinden ne çıktı?

O ülke için 'vatandaşlık' uyarısı: İnanmayın

O ülke için 'vatandaşlık' uyarısı: İnanmayın

'Kazandığı halde oyu çalınan AK Parti’dir'

'Kazandığı halde oyu çalınan AK Parti’dir'
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

2020 yılının en çok beklenen filmleri

2020 yılının en çok beklenen filmleri

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA