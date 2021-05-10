27 sivil toplum kuruluşu, ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in saldırılarını protesto etti

DHA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:31

İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden silahsız sivillere gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurmasını protesto etmek isteyen Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi, ABD Konsolosluğu önünde toplandı.

Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık sürekli olarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin Filistin'in Gazze şeridinden gelen bir kişi tarafın okunmasının ardından sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.