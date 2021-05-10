İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,279
  • EURO
    10,0588
  • ALTIN
    488.714
  • BIST100
    1460.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 27 sivil toplum kuruluşu, ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in saldırılarını protesto etti
Güncel

27 sivil toplum kuruluşu, ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in saldırılarını protesto etti

Adana'da 27 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki silahsız sivillere saldırması ve Gazze'yi havadan vurmasını ABD Konsolosluğu önünde yaptıkları basın açıklaması ve araç konvoyuyla protesto etti.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:31
ABONE OL

İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden silahsız sivillere gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurmasını protesto etmek isteyen Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi, ABD Konsolosluğu önünde toplandı.

Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık sürekli olarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin Filistin'in Gazze şeridinden gelen bir kişi tarafın okunmasının ardından sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.