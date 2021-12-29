27 tam altın çalan 2 hırsız tutuklandı

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:31 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:31

Çarıkbozdağ Mahallesi'nde M.U'ya (50) ait evden 27 tam altın, 8 bin lira ve traktör ruhsatının çalınması üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın F.U. (24) ve H.B. (23) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şahısların Fatih Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda H.B, F.U, A.S. (41), A.Ü. (24), Y.Y. (23), M.G. (49) ve Ş.A. (35) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 17 tam altın, 7 bin 555 lira, ruhsatsız av tüfeği, traktör ruhsatı, 1 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

A.S, A.Ü, Y.Y, M.G. ve Ş.A. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen F.U. ve H.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.