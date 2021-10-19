İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3276
  • EURO
    10,8698
  • ALTIN
    534.043
  • BIST100
    1432.4
Güncel

27 yaşındaki adam sokak ortasında öldürüldü

Aydın'da Cüneyt Üşüntü (27), sokak ortasındaki tartışma sonrası çıkan kavgada Mehmet Ali B. (27) tarafından tabancayla öldürüldü. Polis, olayın ardından Mehmet Ali B.'yi gözaltına aldı.

DHA19 Ekim 2021 Salı 15:00 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 15:00
ABONE OL

Olay, saat 03.30 sıralarında Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet Ali B. ile Cüneyt Üşüntü sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Ali B., Üşüntü'ye peş peşe ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne isabet alan Cüneyt Üşüntü olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerine uyanan çevre binalardakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üşüntü'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mehmet Ali B.'yi suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.