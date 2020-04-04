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27 yaşındaki genç uçuruma düşerek hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Emre Demirci (27), arkadaşıyla gittiği çıktığı tepeden, yaklaşık 35 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:22
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Zafer Mahallesi'ndeki Aytepe mevkisinde sabaha karşı yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Emre Demirci, adı öğrenilemeyen arkadaşıyla tepelik alana gitti. Ancak dengesini kaybedip, yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkartılan Emre Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirci'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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