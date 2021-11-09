İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7227
  • EURO
    11,29
  • ALTIN
    570.335
  • BIST100
    1610.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 28 bin nüfuslu mahalle 82 yıl sonra asfaltla tanıştı: İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır
Güncel

28 bin nüfuslu mahalle 82 yıl sonra asfaltla tanıştı: İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin yolu ilk kez asfaltla tanıştı. Mahallenin 82 yıllık geçmişi olduğunu belirten mahalle muhtarı Selim Genç, “11 kilometrelik yol ağından 2 kilometresi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır' dedi. Bugüne kadar toprak yolu kullanan mahalleli, kaymakam ve belediye başkan vekiline teşekkür etti.

DHA9 Kasım 2021 Salı 09:59 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 09:59
ABONE OL

Yüksekova ilçesine bağlı 28 bin nüfuslu Esenyurt Mahallesi'nin 11 kilometrelik yolu kuruluşundan bu yana ilk kez asfaltla tanıştı. Bugüne kadar toprak yolu kullanan mahalleli, kaymakam ve belediye başkan vekiline teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Selim Genç, Yüksekova'nın 1936 yılında, Esenyurt Mahallesi'nin de bu tarihten 3 yıl sonra kurulduğunu belirterek, "İlçemizin en kadim mahallelerinden biri de Esenyurt Mahallesi'dir. 82 yıllık bir tarihi olan mahallemizin yolu, tarihte ilk kez asfaltlandı. Bundan dolayı ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Daha önce toprak yolda ulaşım sağlanıyordu, yağış olduğunda çamurdan geçilmiyordu. 10 yıl önce mahalle yoluna parke taşı döşendi. Bu parke taşları da zamanla bozulunca ulaşım yine toprak yoldan sağlanıyordu. Şu an asfalt yapılıyor. 11 kilometrelik yol ağından 2 kilometresi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl da kalan yollar belediye tarafından asfaltlanır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.