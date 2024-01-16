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  • 28 ilde eş zamanlı ''Kahramanlar'' operasyonu! 165 şüpheli yakalandı
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28 ilde eş zamanlı ''Kahramanlar'' operasyonu! 165 şüpheli yakalandı

28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA16 Ocak 2024 Salı 10:15 - Güncelleme:
28 ilde eş zamanlı ''Kahramanlar'' operasyonu! 165 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde BTÖ'ye yönelik aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'unda yer aldığı 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ve kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı."

  • terör operasyonları
  • güvenlik güçleri
  • birlik ve beraberlik

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