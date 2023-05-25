28 Mayıs öncesi Kandil'de Kılıçdaroğlu seferberliği! Bunlar da mı montaj?

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik terör örgütü PKK'nın kanlı üssü Kandil'den destek üstüne destek geliyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Zafer Partisi ve HDP/YSP'nin aynı çizgiye gelerek desteklediği Kılıçdaroğlu için Kandil'deki 10 elebaşından nöbetleşe destek açıklamaları yapılıyor.

İkinci tur seçimlerinde milliyetçi kisveye bürünen Kılıçdaroğlu'nun "montaj" iddiasıyla reddettiği PKK elebaşlarının desteği gün gün derlendi.

İşte o açıklamalar...

TERÖRİST KARAYILAN: APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ALTILI MASA

Murat Karayılan: Bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. (22 Mayıs)

"Altılı masaya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir... Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır. 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." (15 Mart)

TERÖRİST BAYIK: YSP'NİN ADRES GÖSTERDİĞİ ADAYA OY VERİN

Cemil Bayık: Eğer kararlı mücadele edilir; seçimde sandıklara da iyi sahiplenilirse bu iktidarın kaybetmesi kaçınılmazdır. Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar. Bu seçimleri Türkiye demokrasi güçleri ile Kürt halkının özgürlük ve demokrasi güçlerinin daha fazla ortaklaşması süreci haline getirmek esas alınmalıdır. Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen her kesime seslenmek gerekiyor. Faşizme karşı mücadeleden söz ediyorsak ortak mücadele ve tutumun en geniş yelpazede olması önemlidir. Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor. (2 Mayıs)

TERÖRİST KARASU: ERDOĞAN GİDİCİ, ÜZERİNİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİN!

Mustafa Karasu: AK Parti ve MHP'ye en çok zararı biz verdik, biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı ve HDP üzerine düşeni yapacak. Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz. (12 Mart)

TERÖRİST KALKAN: BÜTÜN KAZANIMLARIMIZI YOK EDEN AK PARTİ-MHP'Yİ SEÇİMDE YIKMAK İÇİN...

Duran Kalkan: Bu seçimi, sadece seçim olarak görmemek lazım. AK Parti-MHP faşizmi ırkçı, milliyetçi, şoven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. Faşist saldırı çok yönlüdür. Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'Başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. İlk 50 yıldaki kazanımlarımızın hepsini yok ettiler. Kürt halkında en küçük bir gerileme yoktur. Faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürüyor. (16 Mayıs)

"Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor, biz de söyledik. Tecridi kaldıracağız." (18 Nisan)

TERÖRİST SERHAT: KILIÇDAROĞLU HALKIN ADAYI

Ronahi Serhat: Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor. (19 Mayıs)

TERÖRİST MÜSLİM: SANDIKTA YENERSEK İNTİKAM ALIRIZ

Salih Müslim: 2016'dan beri Türk ordusu sahada. Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. İlk defa böyle bir şey geliyor. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz. (19 Mayıs)

TERÖRİST OK: PKK'NIN AMACI SİYASET, İYİ PARTİ'YLE AYNI YERDEYİZ

Sabri Ok: Bu seçim çok önemli. Bu iktidar ulus devlet aklıyla, Avrasya aklıyla, Ergenekon aklıyla 20 yıl iktidarda kaldı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir. (30 Mart)

PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AK Parti - MHP faşizmi bu düzeydedir. (26 Nisan)

TERÖRİST KARTAL: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK FIRSAT

Remzi Kartal: Bu süreç faşizmin çökertilmesi, demokratikleşme, İmralı kapılarının kırılması ve açılması sürecidir. Onun için aşkla, heyecanla herkes seferber olmalıdır. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri, tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bu, 'Kılıçdaroğlu 3'üncü yolun ideal adayıdır' anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir." (8 Nisan)

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir." (19 Mayıs)

TERÖRİST ÜMİT: PKK SAVAŞMASAYDI AK PARTİ-MHP'YE SES ÇIKARILAMAZDI

Helin Ümit: Eğer bugün Türkiye'de, bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP iktidarı sonuca ulaşsaydı amaçlarına ulaşsaydı, Bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım. (25 Nisan)

TERÖRİST HOZAT: EĞER İKTİDARDA KALIRLARSA...

Bese Hozat: Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor. AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. (25 Nisan)

TERÖRİST GÜNEŞ: ERDOĞAN'I GÖNDERME FIRSATI

Şimal Ülkem Güneş: Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti. Sandıkta birlik olmamız için bir seferberlik içinde olmamız lazım. 21 yıllık rejimin ve saltanatının sonunu getirebiliriz. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı. Çünkü hiçbir iş sandığa girmekten daha önemli değildir. (24 Mayıs)