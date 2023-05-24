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28 Mayıs öncesi Kandil'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklaması

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları geldi. Kılıçdaroğlu'na desteğini vurgulayan PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın sözde koordinasyon üyesi terörist Şimal Ülkem Güneş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için 'seçime katılın' çağrısı yaptı. PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu 'Bese Erzincan' kod adlı Ayfer Kordu, terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV'ye verdiği röportajda, ikinci tur için Cumhur İttifakı aleyhine oy kullanılmasını istedi.

Star Gazetesi24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
28 Mayıs öncesi Kandil'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklaması
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14 Mayıs seçimleri öncesi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' vadeden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu hüsrana uğradı. Kandil ve terör örgütü yöneticilerinin desteğine bel bağlayan Kılıçdaroğlu ise 2. tur öncesi ise 'milliyetçilik pozları' kesmeye başladı.

Bu ikiyüzlü ve ilkesiz siyasete vatandaşlar sandıkta cevap verirken, terör örgütü yöneticilerinin yeni açıklamaları ise kirli ve karanlık pazarlıkları akıllara tekrar getiriyor.

PKK'DAN BİR DESTEK AÇIKLAMASI DAHA

28 Mayıs'taki seçime günler kala eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklama gelmeye devam ediyor.

Son olarak terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın sözde koordinasyon üyesi terörist Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV'ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için seçime katılın çağrısı yaptı.

Terörist Güneş, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkan daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti." dedi.

Terörist Güneş sözlerine şöyle devam etti: Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir.

PKK/KJK SÖZDE SORUMLUSU "BESE ERZİNCAN"DAN KILIÇDAROĞLU'NA 2. TUR DESTEĞİ

PKK/KCK sözde Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu, terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV'ye verdiği röportajda, ikinci tur için Cumhur İttifakı aleyhine oy kullanılmasını istedi.

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