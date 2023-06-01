28 Mayıs sonrası 7'li koalisyon darmadağın! İstifa edecekler mi?

Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında seçimi yaklaşık 2,5 milyon oy ile önde tamamladı. Seçimlerin ardından 7'li koalisyonda büyük kriz patlak verdi. HDP ve PKK desteğine rağmen seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu'na 'İstifa' çağrıları yapılırken, kendisi yerine partisinin MYK üyelerinin istifasını bekliyor, terör suçlarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partili isimler istifa dilekçelerini CHP'ye verdi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal da Meral Akşener'i istifaya davet etti. Seçimin hemen arkasından 7'lide yaşanan bu krizlerin sonucunda daha ne gibi çatlak seslerin çıkacağı merakla bekleniyor.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1 oy oranı ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu.

Kandil ve FETÖ'nün açık desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hüsrana uğradı.

KILIÇDAROĞLU FATURAYI BAŞKASINA KESTİ!

Seçim akşamı yaptığı 'Mücadeleye Devam Edeceğim' çıkışıyla 'istifa' çağrılarına rest çeken Kemal Kılıçdaroğlu faturayı kendisi haricinde partisindeki diğer isimlere kesme hesabında. Yaşanan son gelişmeye göre; Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK üyelerini oluşturan Genel Başkan Yardımcılarının istifasını istedi.

DEMİRTAŞ BEKLEDİĞİNİ ALAMADI! POLİTİKAYI BIRAKTI

Terör suçlarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş kendisine özgürlük vadeden Kemal Kılıçdaroğlu için kampanya yürütmüştü. Sık sık sosyal medya hesabından 'oy' isteyen Demirtaş seçim yenilgisi sonrası ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.

Demirtaş, Twitter hesabından, "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle." açıklamasını yaptı.

GELECEK PARTİLİLER CHP'YE İSTİFASINI SUNDU

CHP listelerinden seçimlere giren 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partisi ise CHP seçmeninin büyük tepkisi çekerken, Muğla milletvekili seçilen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 10 vekilin istifa dilekçelerini TBMM'ye verdiklerini duyurdu.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz."

AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, seçim hezimeti sonrası Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet etti. Çarpıcı ifadeler kullanan Baykal, "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming." dedi.