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Güncel

28 Mayıs'ta yaşanan kriz ortaya çıktı! İmamoğlu toplantıya alınmadı

CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki ilk seçim tartışması 28 Mayıs'ta saat 19.00'da seçim sonuçları belli olmaya başlayınca yaşandı. İmamoğlu, 6'lı Masa toplantısına alınmayınca, 'Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?' diyerek CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı yaptığı açıklamayı da havalimanında cep telefonundan izledi.

Yeni Şafak2 Haziran 2023 Cuma 08:06 - Güncelleme:
28 Mayıs'ta yaşanan kriz ortaya çıktı! İmamoğlu toplantıya alınmadı
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CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında 28 Mayıs'ta kriz yaşandığı ortaya çıktı. Saat 19.00'da seçim sonuçları belli olmaya başlayınca Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde 6'lı Masa'yı topladı. Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya girmek isteyen İmamoğlu'na ise "Bu 6'lı Masa ve liderler toplantısı" diyerek olumsuz cevap verildi. İmamoğlu bu cevaba "Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?" diyerek tepki gösterdi ve hemen CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı yaptığı açıklamayı da havalimanında cep telefonundan izledi.

28 Mayıs'taki yenilginin ardından CHP'de nasıl bir değişim olacağı, koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı ve İmamoğlu'nun nasıl bir strateji izleyeceği kamuoyunun merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre CHP'de ilk tartışma 28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saat 19.00'da yaşandı.

UYSAL KADAR KATKIMIZ YOK MU?

Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa liderlerini CHP Genel Merkezi'ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, "Bu 6'lı Masa ve liderler toplantısı" diyerek olumsuz cevap verince, İmamoğlu'nun cevabı sert oldu: "Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?"

HAVALİMANINDA İZLEDİ

6'lı Masa liderlerinin CHP Genel Merkezi'ne yöneldiği dakikalarda İmamoğlu binadan ayrıldı. Seçimlerde birinci turdakinin aksine ne kamera karşısına geçti ne de sosyal medya paylaşımı yaptı. Ankara-İstanbul uçağı kalkmadan hemen önce ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı yaptığı açıklamayı cep telefonundan izledi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri ve istifa işareti görmeyince tepkisini alaylı bir şekilde gülerek gösterdiği belirtiliyor.

DEĞİŞİM MESAJI VERDİ

CHP Genel Merkezi'nde "Kemal istifa" sesleri yükselirken İmamoğlu İstanbul'daydı. 29 Mayıs sabahı da harekete geçerek,

"Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" demişti.

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