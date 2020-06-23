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Güncel

28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezaları hukuka uygun bulundu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

AA23 Haziran 2020 Salı 17:54 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:02
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