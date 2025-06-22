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  • 28 Şubat kafası yine hortladı! Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden zanlı yakalandı
Güncel

28 Şubat kafası yine hortladı! Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden zanlı yakalandı

Denizli'de 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen çarşaflı kadın, bir başka kadının hakaret ve küfürlerine maruz kaldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

IHA22 Haziran 2025 Pazar 10:56 - Güncelleme:
28 Şubat kafası yine hortladı! Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden zanlı yakalandı
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Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen çarşaflı kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı.

Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken çarşaflı kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

"KAPALI KADININ YANINDA 2 YAŞLARINDA KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU VARDI, TRAVMA YAŞADI"

Otobüsteki vatandaşlar iki kadın arasında kavgayı ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerini bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis her iki kadını da önce hastaneye, ardından karakola götürdü. Olaya şahit olan bir vatandaş ise olay anını şöyle anlattı:

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde açık bir kadın, tesettürlü genç bir kadına önce sözlü saldırdı. 'Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri' diyerek söylenmeye başladı. Ardından 'İstemiyorum git bu ülkeden' şeklinde bağırarak sözlü saldırdı. Sonra küfür etmeye hakaret etmeye başladı. Çarşaflı kadın Türk'tü, yabancı değildi. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Bir türlü minik kızı susturamadık, devamlı olayın etkisiyle ağladı.

Yaşanan olay anı, otobüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAKARET EDEN KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizli'de yaşanan ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S. E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır."

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