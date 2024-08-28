28 Şubat mağduru vekil, Dilara ile buluştu: O acı günleri hatırladım

İstanbul'da 12-15 Eylül'de düzenlenecek 2024 Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran ancak ANT adlı insan kaynakları şirketi tarafından 'başörtülü' olduğu için 28 Şubat dönemini anımsatan uygulama ile geri çevrilen Dilara Çiçek'e büyük destek geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, 'başörtüsü' nedeniyle kongrede görev verilmeyen Dilara Çiçek'e yapılan haksızlığa tepki gösterdi. 24TV'ye konuyla ilgili görüşlerini anlatan Leyla Şahin Usta şunları söyledi:

'BUGÜNÜN TÜRKİYE'SİNE YAKIŞMAZ'

"Ben de Dilara gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken birden bir genelge yayınlandı ve kapılar yüzümüze kapandı. Görevliler, kendine bu işe vazife edinmiş hocalar, bizi sınıflardan, yemekhanelerden, öğrenci işlerinden her yerden çıkarmaya başladı. Zor bir dönem yaşadık. Bu gün tekrar aynısını bir daha hissettim. Dilara'nın anlattıklarını görünce dedim ki 'Hâlâ neden bunlarla uğraşıyoruz, hâlâ bu insanlar kafalarında ne kurguluyor, ne yapmaya çalışıyor ki?' Gencecik başarılı bir insanı bir yerden geri döndürmeye çalışıyorlar. Sebep; başörtü takıyor olması. Aslında başvuranların içinde en iyi liyakate ve ehliyete sahip bir kızımız. İlk başta tercih edilmesi gerekirken yok kıyafetiydi, yok görünümüydü, başörtüsünü de açıkça söyleyerek istemediklerini belirtmişler, ben bu yapılanı tamamen kınıyorum. Bugünün Türkiye'sine bugünün dünyasına yakışmayan bir davranış ve tutum."

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"Bunu her kim yaparsa peşini bırakmayacağız. Dilara'yı tebrik ediyorum. Çok onurlu bir duruş sergilemiş. Hakkını aramış, durumu anlatmış, karşılığında da geri adım attırmış. Eski Türkiye'yi hayal edenlere, hâlâ kafasında eski Türkiye'yi yaşatmaya çalışanlara bunun mümkün olmadığını, her insanımızın bu konudaki mücadelesini ve direnişini tebrik ettiğimizi söylemek istiyorum. Herkes Dilara kadar belki direnç göstermeyebilir. Kapıdan geri dönenler vardır ama bunu yapmaya kimsenin hakkı yok, bunu yapanların da bu şekilde ifşa edilmesi haksızlığa uğrayanlara güç verecektir."

BÜYÜK DESTEK ALDIM

Ayrımcılığa uğrayan Dilara Çiçek, başına gelen olay karşısında toplumun her kesiminden büyük destek aldığını belirterek şunları söyledi: "2024 yılında böyle bir tutumla karşılaşmak şok edici bir şey. Ben duyduğumda nasıl bir tepki vereceğimi bilemedim açıkçası. Arkadaşlarıma paylaştığımda onlar da beni kendime getirdi. Kabul etmemem gerektiğini söylediler. Arkamda durduklarını bunu kabul etmeyecekleri yönünde çok güzel destekler aldım. Günümüz Türkiye'sinde bunun konusunun dahi geçmeyeceğini düşünüyordum. Tabii ki haberleri görüyorum, insanların başörtüsü çekiliyor, kötü ithamlara maruz kalıyorlar ama böyle bir kongrede başıma geleceğini hiç düşünmezdim."

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