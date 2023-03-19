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28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı: Bize ikinci bir travma yaşattılar

Eskişehir'de başörtülü olduğu için okula kaydı yapılmayan T.N.İ.'nin ailesi, 'Deprem sonrası bize ikinci bir travma yaşattılar.' diye konuştu.

Sabah19 Mart 2023 Pazar 07:33 - Güncelleme:
28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı: Bize ikinci bir travma yaşattılar
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Hatay Antakya'da asrın felaketine yakalanıp ağır hasar binalarından sağ çıkan ve Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya çalışırken 9. sınıf öğrencisi kız çocuklarının naklini yaptırmak istedikleri Özel Çağdaş Okulları'nın müdürü İsmail Samur'dan "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok, burada zorlanırsın" yanıtı alan aile, Sabah'a konuştu.

Ailenin şikâyeti üzerine CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okulları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı idari soruşturmanın ardından Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın suç duyurusuyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÖNCE ANLAYAMADIK'

T.N.İ.'nin ağabey M.İ.; ablası, yeğenleri dahil birçok yakınını kaybettiklerini belirterek; yeniden normal bir hayata dönmek için Eskişehir'e geldiklerini anlattı. Ağabey M.İ., Antakya'da Kız İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kardeşini, Özel Çağdaş Okullarına nakil yaptırmak için okul müdürü ile görüştüklerini aktardı. Okul müdürünün önce şaka yaptığını düşündüklerini söyleyen M.İ., "Ciddi olabileceğini düşünmedik. Biz önce üniformadan bahsediyor sandık. Sonra baktık ki ciddi ciddi başörtüsüne dil uzatıyor, kıyafetine laf ediyordu. Daha fazla polemiğe girmeden oradan ayrıldık" dedi.

'BİR TRAVMA DAHA YAŞADI'

M.İ., "Birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Psikolojik sorun yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımızı sarmaya geldik. Çocuklar, depremin şokunu atlatıp okula gitsin, geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu zihniyet bu dönemde hâlâ nasıl sürüyor anlamış değiliz" diye konuştu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan mağdur edilen öğrenci T.N.İ., yaşananların ardından Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi.

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