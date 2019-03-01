Çetin Doğan 28 Şubat'ı övdü: Süreç devam etse, 15 Temmuz olmazdı

"Laiklik elden gidiyor" bahanesiyle dindarlara yapılan zulüm, tarihe postmodern darbe olarak kazınan 28 Şubat'ın üzerinden dün 22 yıl geçti. Darbeden müebbet ceza almasına rağmen temyiz süresince tutuksuz olmasına karar verilen Çetin Doğan'dan skandal bir açıklama geldi.

28 ŞUBAT DARBESİNİ ÖVDÜ

BBC Türkçe'ye verdiği demeçte 28 Şubat döneminde askerin siyasete müdahale etmediğini ileri süren Doğan, "28 Şubat süreci devam etse, 15 Temmuz kalkışma hareketi olmazdı" sözleriyle postmodern darbesiyi övdü. "Tencere, tava, malum, ışıkları söndürme olayları"nı hatırlatan Doğan, bunları başörtülü kızların okuldan atılmasına, annesi başını örttü diye asker oğlunun yemin törenini izleyememesine, yani 28 Şubat sürecine sebep gösterdi. Doğan, Kudüs için yapılan bir gece sonrası Sincan'da yürütülen tankları 'Ankara'ya doğru yürümüyordu' sözleriyle savundu.

28 ŞUBAT SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Tankları Sincan'da yürüten, başörtüsünü okullarda ve memuriyet hayatında yasaklayan zihniyet kendisini FETÖ'nün karanlığı ile aklamaya çalıştı. Bununla yetinmeyip postal yoluyla, laiklik vurgusuyla binlerce öğrencinin okula yazılmasının, dinin özgürce yaşanmasının önüne geçen anlayış 28 Şubat sürecinde yapılan zulmün FETÖ ihanetinden kutulmanın yolu olarak sundu.