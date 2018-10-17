28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, cezaevi firarisi İ.G'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etmesi üzerine yakalama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerini arama çalışmalarının ardından yakalanan İ.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.