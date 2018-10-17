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28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Tekirdağ'da 28 farklı suçtan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, cezaevi firarisi İ.G'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etmesi üzerine yakalama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerini arama çalışmalarının ardından yakalanan İ.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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