İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2022 Salı / 9 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,1204
  • EURO
    16,0119
  • ALTIN
    905.254
  • BIST100
    2465.71
Güncel

28 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde toplamda 28 şüpheli FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA10 Mayıs 2022 Salı 07:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine sınavda usulsüzlük gerçekleştiren FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli hakkında, 2015 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavının mülakat aşamasında, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması amacıyla örgüt üyelerine yüksek mülakat notu verilmesi eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli, 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkanlarından FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkan ve üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli, 2015 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınavında, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli ile soruları dağıtan 4 şüpheli, olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 10 Mayıs itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.