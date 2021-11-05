İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6993
  • EURO
    11,1861
  • ALTIN
    560.75
  • BIST100
    1583.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 28 yaşındaki adam çalıştığı beton santralinde çakıl havuzunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Güncel

28 yaşındaki adam çalıştığı beton santralinde çakıl havuzunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Samsun'da Adem Bilir (28), çalıştığı beton santralinde içi su dolu çakıl havuzunda ölü bulundu. Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırıp, havuza düştüğü tahmin edilen Bilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA5 Kasım 2021 Cuma 16:38 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:38
ABONE OL

İlçeye bağlı Cayvar Mahallesi'ndeki beton santralinde sabah iş başı yapan Adem Bilir'den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları, merak edip aramaya başladı. Bilir, öğle saatlerinde içi su dolu çakıl havuzunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Bilir'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırdıktan sonra su dolu çakıl havuzuna düştüğü tahmin edilen Adem Bilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.