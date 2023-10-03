280 bin liralık soygun! Dakikalar içinde dükkanı boşalttılar

Kağıthane'de bir tekel bayisine gelen 2 şahıs, dükkanın kilitlerini kırarak içeri girdi. Alarm sistemi devreye girmeyince dükkandan dakikalar içinde 280 bin TL değerinde ürün çalan hırsızlar, şişeleri araca yükleyerek ortadan kayboldu. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 5 Eylül sabah 06.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekel bayisi sahibi Yiğit Koyun, her gece yaptığı gibi dükkanını kilitleyerek evine gitti. Saat 06.00 sıralarında tekel bayisi önüne beyaz bir araç yanaştı. Aracın içinden inen 2 hırsız, tekel bayisinin önündeki dondurma tezgahını kenara çekerek kilidi sökmeye başladı. Birkaç saniye içinde kilidi kıran hırsızlar, iddiaya göre alarm sistemi çalışmayınca rahatlıkla içeri girerek dükkandaki alkol şişelerini aracın bagajına yükledi. Kısa sürede 280 bin TL değerinde olan 126 şişe alkolü araca yükleyen hırsızlar, aynı araçla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMEYİNCE, HIRSIZLAR 280 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALDI



Hırsızlık olayını öğrenince dükkanına gelen Yiğit Koyun, karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü. Yiğit Koyun, dükkanını 280 bin TL zarara uğratan hırsızlardan parasını ödediği halde devreye girmeyen alarm sisteminin kurucu şirketinden şikayetçi oldu.