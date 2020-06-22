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Güncel

28.075 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:55
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