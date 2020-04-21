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Güncel

''281 kişi immün plazma bağışında bulundu''

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan: “Bugüne kadar Türkiye genelinde toplamda 281 kişi immün plazma bağışında bulundu.”

21 Nisan 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:34
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